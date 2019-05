24 mayorías absolutas en la Marina Alta

En 24 de los 33 municipios de la Marina Alta se han conseguido mayorías absolutas en estas elecciones municipales del 26-M.

Por tanto ya se conoce quién será su alcalde o alcaldesa para la próxima legislatura.

Por partidos políticos, las formaciones independientes han conseguido la mayoría abosluta en ocho alcaldías; siete para Compromís; seis para el PSPV; y tres para el PP.

Independientes

En cuanto a formaciones independientes, Iniciativa per l’Atzubia i Forna se ha impuesto en este municipio, con María Oltra a la cabeza; Units per Benimeli, donde además la candidatura encabezada por José Llull es la única que constituirá el Ayuntamiento; Més Benitatxell, con su actual alcalde a la cabeza, Miguel Ángel García; Units per Castells, con Vicente Tomás como alcalde; Junts per Parcent, con Joan Ripoll al frente; Gent per al Canvi gobernará en Sagra con María Teresa Roselló como alcaldesa; Independents per Sanet i Negrals hará lo propiocon Joaquín Gavilà; y Gent per la Vall gobernará en Vall de Gallinera con Ignasi Mora al frente.

Compromís

Por su parte, la formación valencianista ha conseguido las mayorías absolutas en Pedreguer (donde volverá a gobernar Sergi Ferrús), Orba (con Juan Ignacio Cervera como alcalde), El Ràfol d’Almunia (con José Vicente Rovira a la cabeza del Ayuntamiento), la Vall de Laguar (Juan Carlos Mengual), Alcalalí (María Isabel Molina), Senija (Joaquín Ginestar) y Xaló (donde repite Joan Miquel Garcés).

Socialistas

En cuanto al PSPV-PSOE, ha conseguido las mayorías absolutas de Dénia y Xàbia, revalidando las alcaldías para Vicent Grimalt y José Chulvi, respectivamente; también en Beniarbeig, con Juanjo Mas; Benigembla, con Rogelio Taverner; la Vall d’Alcalà, donde repite Pablo Martínez; y la Vall d’Ebo, donde la alcaldesa será Leonor Jiménez. En este último, además, los Socialistas son el único color municipal.

Populares

Mientras que el PP obtiene las mayorías absolutas de Llíber, donde repite José Juan Reus; Murla, con Juan Fernando Giner; y Tormos, con Gerónimo Bermúdez, como alcalde.