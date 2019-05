Alex Rodenkirchen: "Pido disculpas por si no he estado a la altura"

Por muy poco Podemos se ha quedado fuera del Ayuntamiento de Dénia, tras estas elecciones municipales. La formación morada conseguía el 4,94% del apoyo del electorado.

Su cabeza de cartel, Alex Rodenkirchen comparecía, públicamente, para pedir disculpas por estos resultados.

Totalmente emocionado, Rodenkirchen agradecía a los medios de comunicación locales el trato y la cobertura dispensada a Podemos.

También agradecía al grupo de trabajo, y a la gente que le ha rodeado y ha confiado en Podemos. Así como las muestras de apoyo de otros líderes políticos dianenses, como Vicent Grimalt (PSPV), Rafa Carrió (Compromís), María Mut (PP) y Félix Redondo (Vox).

Rodenkirchen era tajante en su valoración, y como máximo responsable aseguraba que "no me voy a esconder, hemos fracasado, y pido disculpas por si no he dado la talla o no he estado a la altura".

Pero también, anunciaba que se convocará una asamblea para reflexionar sobre lo que ha ocurrido.

No obstante, Rodenkirchen se mostraba muy enfadado con la cúpula nacional de Podemos, dándoles las gracias “por nada”, “por vuestra no ayuda”, “por no tener sede, por no tener web”, añadía.

Y se mostraba especialmente crítico, a título personal, con el líder del partido, Pablo Iglesias, por sus últimas palabras contra las donaciones realizadas por Amancio Ortega, relacionadas con máquinas para el tratamiento del cáncer. Considera que el mensaje no llegó y les ha perjudicado, y lo tildó de “comentario desafortunado”.

Eso sí, insistía en que el máximo responsable es él y volvía a pedir disculpas, y no escondía que están “prácticamente hundidos”, pero con el convencimiento de que volverán a levantarse.

En cuanto al próximo equipo de gobierno, espera que Vicent Grimalt haga una política social, coherente y para las personas.