Sepulcre expone su plan estratégico para devolver al Elche a Primera en cuatro años

El máximo accionista del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre Coves, ha comparecido por primera vez en la Sala de Prensa del Martínez Valero en calidad de propietario del Club, ya que ostenta el 70 por cien del capital social de la entidad.

Sepulcre ha expuesto las directrices de su plan estratégico con el objetivo de poner de nuevo en Primera División al Elche en un plazo de 4 años. Además del presidente Diego García, del director deportivo Nico Rodríguez, que ha firmado precisamente por 4 temporadas, incorpora a su ambicioso proyecto a Patricia Rodríguez como directora general, una profesional que los últimos tres años ejerció su labor en el Éibar en la máxima categoría.

Sepulcre ha explicado que "nuestro propósito es trabajar por un Elche nuevo, con identidad propia. La renovación es muy necesaria en estos tiempos en el mundo del fútbol. Así evitaremos que ningún aprovechado pueda interferir en el camino del Elche. La meta de nuestro plan estratégico, a 4 años, es consolidar al Club y lograr en ese plazo el ascenso a Primera".

El máximo accionista ha comentado que "dotaremos de los medios personales y técnicos para una mayor eficacia, optimizando los recursos para alcanzar el objetivo. Exigiremos a todos los integrantes de la entidad dedicación y esfuerzo. El Elche incorpora a Patricia Rodríguez como directora general. Ella será la encargada de diseñar dicho plan estratégico, de ejecutar y supervisar el mismo".

Sepulcre no ha querido desvelar la cantidad total que ha invertido en el Elche a través de su sociedad, Tenama Inversiones, pero sí ha reconocido que "en el último año he puesto cinco millones de euros para cumplir con los pagos pactados con la Agencia Tributaria y con los demás compromisos económicos de la entidad. No tengo intención de vender mis acciones, solo buscaré lo mejor para el Club, aunque si alguien quiere sumarse a esta andadura empresarial sería bien recibido". Según el máximo accionista, el presupuesto del Elche para confeccionar su plantilla de la Liga 2019-2020 oscilará entre 5,5 y 6 millones de euros.