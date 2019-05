Marí Bosó dice que el PP balear debe apostar por un "proyecto creíble"

Los populares de Ibiza dicen que serán leales al partido pero a renglón seguido aseguran que hay que analizar fríamente los resultados que han sido mucho mejor en Ibiza que en el resto de islas.

El presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, dice que hay que "formular proyectos creíbles" y dejar de hablar de personas, porque "si se vuelve a este tipo de discusiones se volverán a equivocar porque hay que sumar y no restar". A tenor de los resultados en Ibiza se ha conseguido y en el resto pues parece que no. Explica que la discusión no es si Biel Company debe seguir o no al frente del partido a nivel balear.

Marí insiste en que serán "leales" con la formación regional pero está claro en que hay que hacer autocrítica y "trabajar de cara ya a las próximas elecciones para que el PP vuelva a gobernar Baleares".

Vicent Marí será parlamentario

El PP de Ibiza defenderá que Vicent Marí que todo indica será el próximo presidente del Consell sea también parlamentario ya que han obtenido cinco escaños en el PP ibicenco y era el quinto en la lista. No cree que a nivel regional les obliguen a dejar este puesto, por lo de una persona un cargo, no cree que se lo pidan y en cualquier caso no lo acatarán.