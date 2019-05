Guille: "El fútbol ha sido mi vida"

Guille ha decidido colgar las botas a sus 35 años. Lo hace con un ascenso a Tercera División con el Rota y muy a su pesar, teniendo que denunciar por impago a su club, el Xerez CD, que lo había cedido al equipo de la Villa.

Xerez CD, Sevilla B, Ponferradina, Osasuna B, Atlético Ciudad, Toledo, Lorquí, Burgos, Sanluqueño, Díter Zafra, Xerez DFC y Rota, los equipos por los que ha pasado en su larga trayectoria profesional. Casi 30 años disfrutando de su gran pasión, el futbol.

Este deporte le ha permitido "madurar muy rápido porque me tuve que marchar de casa muy joven y eso te ayuda, no es fácil vivir sin tu familia y tus amigos. Este deporte me ha dado muchas cosas, he conocido a mucha gente, he conocido ciudades que ni siquiera sabía que existían. A veces me llevado decepciones, porque el fútbol es como la vida”. De aquél chico que empezó a darle patadas a un balón en el Pueblo Nuevo queda “la humildad, la cercanía y el saber estar que me inculcaron tanto mis padres como mis entrenadores, eso me gustaría trasladarlo a mis hijos”.

Reconoce que su mejor año lo vivió en La Ponferradina, “era la primera vez que salía de casa, aprendí mucho. Jugábamos en Segunda B, hice 9 goles y acabamos primeros” y el peor en el Lorquí, pagando un alquiler allí, una casa aquí y sin cobrar”.

Lamenta que no haya sido bien tratado este año por la directiva del Rota, “creo que no me perdonaron que los dejé para irme al Xerez CD, pero es que no se enteran. Si me llama ese club yo voy andando desde Rota. Ellos no lo quisieron entender. Me llevé desilusiones que no esperaba”.

No se plantea entrenar, “en ese mundo hay mucha falsedad, pero sí me gustaría ser director deportivo, el fútbol me encanta, ver partidos y quizás hacer informes para los clubes, ahí sí me veo”, concluye.