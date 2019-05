Anpas Galegas, sobre las reválidas, "la valoración académica no sale de las respuestas de los alumnos a un examen"

El presidente de la Confederación Anpas Galegas, Fernando Lacacci, ha expresado su rechazo a las pruebas diagnósticas que contempla la Lomce y que se realizarán durante hoy y mañana en los centros educativos, en los cursos de 3º y 6º de Primaria y en 4º de ESO.

Estas reválidas, que no tienen carácter académico y por tanto tampoco valor en el expediente, suponen para Lacacci, "someter a los alumnos a un estrés innecesario y a los docentes a un trabajo burocrático que no necesitan". A esto añade que "tienen la finalidad de sacar un resultado absolutamente descontextualizado, porque si se quiere analizar cómo evoluciona un niño, el tutor puede dar información de los 175 días que está con él en el aula".

En esta línea, el presidente de Anpas Galegas ha apuntado que "la valoración de la situación académica gallega no va a salir de las respuestas de los niños de 8 años sobre un examen puntual".

En definitiva, se trata de unas pruebas "que no tienen la más mínima utilidad y que responden a una obstinación de la administración educativa gallega. La respuesta año tras año de la comunidad educativa es de un rechazo sistemático del 80% del alumnado". Este resultado es el que espera que se repita este curso, si bien indica que es una situación complicada para las familias porque en el caso de 3º de Primaria son niños pequeños que no pueden quedarse solos en casa y no tienen donde dejarlos".

Sobre la Lomce, vuelve a criticar que "es una ley que parece sacada de los años 50, porque ofrece una visión del estudiante en la que le hace pasar una serie de filtros para que solo avancen los mejores". "Hoy en día todos sabemos que lo que hay que hacer con el alumnado es prestarle todos los medios y apoyos para que salgan todos exitosos", explica finalmente.