Más Madrid aplaza su debate sucesorio hasta que la derecha no cierre un pacto

El debate sucesorio en Mas Madrid, tras las elecciones del 26M, aún no se ha abierto. Esta mañana se ha producido una reunión informal de los concejales electos y no se ha abordado el futuro de la candidatura sin Manuela Carmena. Ese debate no se va a abrir hasta que no quede claro que hay una alternativa de gobierno o hasta que las tres derechas tengan cerrado un pacto para hacerse con la Alcaldía de Madrid. La alcaldesa va a seguir trabajando hasta que se produzca el relevo, que será el próximo 15 de junio, cuando se constituya el nuevo Ayuntamiento y ceda el bastón de mando.

Todo el mundo guarda silencio en Más Madrid. Están en estado de shock y se ha abierto un periodo de reflexión para evaluar por qué se han perdido votos por la izquierda, 15.000 con respecto a 2015. Manuela Carmena dijo en La Ventana de Madrid, en plena campaña electoral, que "surgiría un plan B cuando fuera necesario". Lo cierto es que sus concejales no tenían un plan B, porque estaban convencidos de que iban a repetir en la Alcaldía.

Mencionaba además en esa entrevista Manuela Carmena que en su equipo había "5 o 6 perfiles apasionantes" para sucederla. Entre esos perfiles hay dos nombres que suenan por encima del resto. El primero es el de Marta Higueras, que ha sido la mano derecha de la alcaldesa y número 2 en el Ayuntamiento; es la persona que Carmena quería como sucesora en el caso de que ella no pudiera terminar el mandato. Pero hay otro nombre con opciones, del que también se habla: Rita Maestre. La actual portavoz del Ayuntamiento está en el círculo de confianza de la alcaldesa y es una de las personas más próximas políticamente a Íñigo Errejón.

Está por ver, además, qué ocurre con aquellos independientes que se presentaron en la candidatura Mas Madrid porque se lo pidió personalmente Manuela Carmena o aquellos que están ligados directamente a su figura, como el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto. No se descarta que haya bajas en el grupo municipal de Más Madrid si finalmente la derecha se hace con el Ayuntamiento.

