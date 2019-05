El Consejo de la Juventud: 200.000 euros gestionados por siete jóvenes sin salario

Los siete miembros que conforman el órgano directivo del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid no mantienen ningún tipo de relación laboral con el organismo. A pesar de que en el decreto por el que se constituye en 2017 esta entidad dependiente de la Consejería Consejería de Cultura,Turismo y Deportes, determina que la entidad puede contratar personal directivo y personal laboral. El consejo echó a andar en enero de 2018, celebró una asamblea con representantes de cuarenta entidades juveniles de la región y eligieron a los siete miembros de la Comisión Permanente, el órgano director del organismo. En marzo de ese año la Comisión Permamente presupuestó cuatro contratos: tres de personal directivo -por el que pasarían a tener relación laboral y sueldo tres de los siete miembros de la Comisión- y uno de personal administrativo. Pero la Abogacía de la Comunidad lo frenó: en un informe de abril de ese año explica que es necesario antes un desarrollo reglamentario a través de un Decreto del Consejo de Gobierno que establezca los términos y el procedimiento para la contratación del personal laboral y directivo.

El Consejo podía contratar, pero necesitaba antes un decreto que estableciera el procedimiento de la contratación y la naturaleza de los contratos. Un decreto, según el Consejo de la Juventud, el ex director general de Juventud José Luis Álvarez Ustarroz -que renunció al cargo en marzo para presentarse como cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Majadahonda- prometió que llegaría antes de septiembre de 2018. Pero el decreto no ha llegado. Y diecisiete meses después de su constitución, el Consejo de la Juventud no puede ni contratar personal ni establacer salarios para los siete miembros de su órgano directivo. Una situación anómala para un organismo público que además trabaja con un presupuesto de 200.000 euros anuales. Sus miembros hablan de "bloqueo intencionado", y desde la Consejería de Cultura justifican el retraso del decreto por "la lentitud de los trámites de los decretos".

"La Comunidad quiere ahogar un organismo que nunca les ha gustado"

Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid

Lo cierto es que, desde 2010, los gobiernos del PP han puesto trabas a este órgano. El Consejo de la Juventud, órgano de máxima representación de las asociaciones y entidades juveniles de la comunidad, existente en gran parte de las autonomías, fue creado en 1986. Pero el gobierno de Esperanza Aguirre lo cerró en el año 2010 dentro del plan de "racionalización y reorganización" de la administración madrileña. El Consejo se retomó en junio de 2017, cuando PSOE, Podemos y Ciudadanos presentaron conjuntamente una proposición de ley en la Asamblea para reactivar el Consejo y dotarlo de presupuesto: 200.000 euros anuales. El PP se abstuvo en la votación. La diputada popular, Ana Pérez Baos, explicó su abstención acusando a la oposición de "no buscar un consejo plural, sino una asociación de afines". Finalmente, el ejecutivo autonómico aprobó un decreto en abril de 2017 en el que impulsaba su creación, definiendo entre sus funciones "representar a la juventud madrileña en el Consejo de la Juventud de España, elaborar anualmente una memoria de actividades o establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros consejos de la juventud".

En abril de 2018, cuatro meses después de su creación, la Comisión Permamente quiso contratar personal para la entidad: exactamente dos contratos de personal directivo en jornada completa, otro a jornada parcial y otro contrato de personal laboral. Contrataciones aprobadas en sus presupuestos pero que no pueden ejecutar. El motivo: cuando la Comisión comunicó a la Consejería que iba a realizar las contrataciones, la abogacía de la Comunidad de Madrid elaboroó un informe en el que explicaba que es necesario un desarrollo reglamentario a través de un decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para poder realizar estas contrataciones. Un decreto que la propia Comunidad de Madrid preveía para septiembre de 2018. Más de un año después, ese decreto aún no ha llegado. Los integrantes de la Comisión Permamente hablan de "bloqueo intencionado" y de "ninguneo". Guillermo Vázquez, secretario del Consejo explica que "no hay ni personal administrativo ni contabilidad y las siete personas que trabajamos no cobramos por ello. Es un organismo público que gestiona 200.000 euros de dinero público que actualmente no tiene ningún apoyo administrativo ni técnico. El gobierno de la Comunidad de Madrid dilata los plazos para poder ahogarlo y que desaparezca un organismo que nunca les ha gustado".

Desde la Consejería de Cultura achacan el retraso en la aprobación del decreto "a la lentitud de los trámites de un decreto" y aseguran que siempre ha habido máximo colaboración entre la Comunidad y el Consejo de la Juventud. Explican que el decreto aún necesita el visto bueno de la Comisión Jurídico-Asesora, por lo que los plazos seguirán dilatándose y que, en cualquier caso, el decreto no estará antes de que termine la legislatura.