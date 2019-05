192 sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad

La campaña de vigilancia de uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, que se desarrolló entre el 20 y el 24 de mayo, ha concluido con 192 conductores sancionados entre los 17.001 controlados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, lo que representa un 1,13 por ciento del total.

En total, los agentes controlaron 12.777 turismos, 116 taxis, 143 autobuses y 3.965 vehículos de mercancías, según informa la Delegación del Gobierno.

En cuanto a los conductores, 12.693 sí hacen uso del cinturón y 84 no, de los pasajeros del asiento delantero, 4.503 sí hacen uso del cinturón y 20 no del asiento trasero 2.062 sí hacen uso del cinturón y 12 no.

Por lo que respecta a los sistemas de retención infantil, 1.010 sí hacen uso y 13 no, como explicaba la jefa provincial de tráfico Virginia Jerez.

Virginia Jerez recuerda que el uso del cinturón de seguridad salva vidas y que la OMS estima que su uso puede reducir hasta la mitad las muertes o lesiones en caso de accidente de tráfico.

A esta campaña se han adherido los ayuntamientos de Abanilla, Águilas, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Fortuna, Jumilla, Las Torres de Cotillas, La Unión, Librilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla.