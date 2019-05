El papelón que le espera a Ciudadanos

Tras las elecciones de ayer, la semana va a dar mucho de sí.

Los que se van a poner las botas son los politólogos, que se han convertido en los chicos de moda. Serán quienes tendrán que analizar a fondo, no tanto lo que ha sucedido, sino lo que está por suceder a partir de ahora con los futuros pactos de gobierno. Algo que se presenta muy apasionante y en donde las reuniones secretas van a ser, me imagino, muy divertidas.

Pero a lo que vamos. Aunque por un puñado de votos, el Partido Socialista, muchos años después, resurgido de sus propias cenizas, ganó las elecciones en la Comunidad gracias a la constancia y a la buena imagen que ha dejado Diego Conesa.

Mientras tanto, el Partido Popular, que las ha perdido por muchas lecturas en positivo que ahora quieran hacer, ha mantenido el tipo y, como algunos vaticinaban, no se ha hundido a favor de Ciudadanos, que siempre ha aspirado a comerle el terreno y ocupar su sillón.

Ciudadanos tiene ahora la sartén por el mango. Ha ganado votos y diputados, pero, en el fondo, existe una gran decepción entre sus filas, porque sus expectativas eran otras, eran mucho más altas, lo que se ha ido dilapidando a medida que Isabel Franco, muy escasa de preparación, abría la boca.

Ella, precisamente, si la dejan sus jefes hacer y deshacer a su antojo -que ya me extraña-, tiene la posibilidad de negociar con uno u otro partido. Y lo va a tener muy difícil. En primer lugar, porque ha pregonado, por activa y por pasiva, que su partido aspira a echar a quienes nos han gobernado, con más pena que gloria, durante un cuarto de siglo, es decir, al PP. Y, al mismo tiempo, quiere aplicar a los socialistas eso que llaman el "cordón sanitario", aduciendo que Conesa es un discípulo aventajado de Sánchez.

Ella sabrá lo que más le conviene a su partido. Pero, haga lo que haga, va a tener tantos entusiastas como detractores. Esta curiosa situación me recuerda a cierta copla, de antes de la guerra, de un tal Raimundo Lanas cuyas dos primeras estrofas decían así: "Si canto me dicen loco/ y si no canto, cobarde./ Si bebo vino, borracho,/ si no bebo miserable". Que los dioses del Olimpo iluminen a la Franco, y que haga, finalmente, lo que más le convenga... a esta sufrida Región de Murcia.