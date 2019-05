Asiron llama al PSN a un acuerdo que le vuelva a hacer alcalde

Tras las elecciones del domingo, Joseba Asirón esgrime los acuerdos logrados con el PSN con respecto a los últimos planes de inversiones en la ciudad como una muestra de que es posible sentarse en la misma mesa que ellos. Apunta a que Navarra Suma no tiene mayoría absoluta y por tanto hay margen para evitar el retorno de Enrique Maya al despacho de alcaldía. Eso sí, sólo contempla una hipótesis. "Yo creo que los votos son decisivos para elegir entre una de las dos alcaldías, de las dos posibilidades que la ciudadanía ha dejado encima de la mesa; que son el señor Enrique Maya o el señor Joseba Asiron".

El motivo, los votos recibidos el domingo. Por lo que refiriéndose al PSN señala que "Están a 10 mil votos de nosotros pues el tema está muy claro".

Emplaza Asirón a los partidos a sentarse en las 3 semanas que quedan para la elección de los alcaldes para afinar programas. Añade que este proceso no tiene por qué condicionar lo que pase en el Parlamento. "Nosotros y nosotras tenemos que ser muy responsables con el sentido del apoyo que la ciudadanía nos ha dado. ¿Evitar un gobierno de derechas? Por supuesto que sí. ¿A cualquier precio, bajo cualquier parámetro, etc? Hombre, evidentemente no.

María Chivite necesita la abstención de los parlamentarios de EH Bildu para ser investida presidenta en segunda votación.

