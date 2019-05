La opción de Julián Ramos toma forma

La marcha de Jorge Hernández de la presidencia del Club Deportivo Guijuelo ha abierto, durante esta temporada, especulaciones sobre quién podría ser la persona que se ocupara de llevar las riendas de la entidad chacinera a partir de la campaña 2019/2020 que ya se prepara en los clubes.

En este sentido, tal y como ha podido saber la Cadena SER, la opción de que el exalcalde de Guijuelo hasta la pasada legislatura, Julián Ramos, sea la nueva cabeza visible de la entidad jamonera toma forma. Los acercamientos entre Jorge Hernández y Ramos han existido y, además, varios miembros de la plantilla del Guijuelo que terminan contrato esta temporada verían con buenos ojos la opción de que Ramos coja las riendas del club.

Aunque no es la única posibilidad abierta, la liberación de responsabilidades políticas de Julián Ramos (no repite como alcalde, y tampoco como procurador en las Cortes regionales) incrementan las opciones de que sea el nuevo presidente de la entidad. Algunas fuentes consultadas por la SER hablan de posibilidad 'factible', aunque no cerrada al 100%.

Las elecciones a la presidencia del CD Guijuelo se desarrollarán el próximo jueves, 6 de junio.