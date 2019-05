Ciudadanos se marca como línea roja la igualdad de todos los municipios

Tras la noche electoral en nuestra provincia se abre un tiempo de conversaciones y dialogo entre las distintas fuerzas para intentar formar gobiernos tanto en el ayuntamiento de la capital como en la Diputación. En este sentido Ciudadanos tiene la llave para abrir cambios de equipos o dar continuidad a los actuales.

Las expectativas en la capital no han sido las esperadas. Con tres concejales no son tan decisivos ya que el PSOE con diez ediles podría gobernar junto a IU con dos y Podemos Equo con uno. A nivel de partido aseguran no tener ninguna directriz que impida hablar con todos los grupos.

Alfonso Martín Secretario de acción institucional de ciudadanos remarca que “nosotros no tenemos preferencias por nadie, nosotros antepondremos los intereses generales ante los de los partidos y hablaremos con todas las formaciones que nos llamen. Si se nos llaman acudiremos con cualquiera y si hay posibilidad de entendimiento será por escrito y firmado para que todo el mundo sepa lo que hay” ha comentado ante los micrófonos de Radio Segovia.

Donde el partido naranja si va a ser decisivo es la Diputación Provincial. Con dos diputados puede decantar el nuevo equipo hacia la derecha o hacia la izquierda. Uno de los principales problemas que plantea Ciudadanos ha de ser la búsqueda de soluciones para lograr combatir la despoblación “aquel que quiera presidir la Diputación lo que tiene que tener claro es que le vamos a pedir igualdad para todos los municipios ya sea para Cuéllar el más grande hasta Pajarejos el más pequeño independientemente de quien les gobierne. Esa sí que es nuestra línea roja que vamos a mercar” enfatiza Martín.

Ciudadanos Segovia considera un éxito el haber logrado un diputado nacional con Eduardo Calvo o una procuradora regional con Marta Sanz además de haber logrado representación en cerca de 25 municipios de la provincia lo marca una tendencia de crecimiento y posicionamiento de cara al futuro de la formación.