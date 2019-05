Cortado Paseo Colón hacia San Telmo para preparar el Día de las Fuerzas Armadas

La circulación rodada por el Paseo de Cristóbal Colón en sentido Sur, hacia el Palacio de San Telmo y la avenida de la Palmera, quedará desde este martes afectada por los preparativos de los actos del Día de las Fuerzas Armadas, cuya jornada principal se celebrará el día 1 de junio.

Las áreas de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, procederán al corte total de los dos carriles en sentido San Telmo para así atender las necesidades de los trabajos de montaje del escenario previsto y a las propias medidas de seguridad para este evento, con rutas alternativas para los conductores.

Se trata de la primera fase del plan especial de movilidad diseñado por el Ayuntamiento para esta celebración, y que tendrá su continuidad en las vísperas y en la propia jornada del día 1. Ni líneas de Tussam, ni autobuses turísticos ni taxis quedarán afectados en esta primera fase que comienza este martes desde las 5,00 horas, de ahí que puedan circular con normalidad. El corte se prolongará hasta el domingo, según informa el Consistorio en un comunicado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En concreto, el corte afectará al tramo del Paseo de Cristóbal Colón entre las calles Adriano y Antonia Díaz. De esta forma, los vehículos procedentes de Arjona deberán o girar obligatoriamente hacia la calle Reyes Católicos y, en el caso de los residentes, vehículos de carga y descarga y usuarios del parking de la Plaza del Altozano, girar a la derecha hacia el Puente de Triana, afectando también al parking del Arenal en su salida, que deberán optar por las vías interiores para ir hacia la calle Santander o hacia Reyes Católicos.

No obstante, desde Movilidad se aconseja a los conductores utilizar como alternativa la Ronda de Triana y no penetrar hasta Arjona, sino desviarse por Plaza de Armas y el Puente del Cristo de la Expiración, a fin de lograr una mayor fluidez del tráfico. En el otro sentido de la circulación, es decir, los carriles desde San Telmo, que discurren a lo largo de la Maestranza, no se verán afectados.

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores en funciones, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha destacado la importancia de este acontecimiento y la coordinación exigida por parte de varias áreas municipales -Movilidad, Policía Local, Bomberos, Cecop, Urbanismo, Parques y Jardines, Lipasam, Distrito Casco-Antiguo, Tussam- y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo por razones de seguridad.

"Todos tratarán de acelerar los trabajos y de minimizar las molestias en la circulación, para lo que se han previsto rutas alternativas", ha abundado.