Toca dibujar el nuevo 'govern municipal'

Es pronto, no han pasado ni 48 horas de la noche electoral, pero sería bueno que Compromís y PSPV empezaran a dibujar la composición del futuro gobierno de la ciudad. Y lo primero que deben hacer es negociar el nuevo juego de equilibrios resultante de la noche electoral. Ya no son tres los partidos que deben repartirse la gestión, sino dos. Ya no son nueve concejales de Compromís frente a cinco del PSPV. Ahora son diez para los primeros y siete para los segundos.

En este punto será interesante ver si Sandra Gómez hace valer su nueva posición de fuerza a la hora de negociar determinadas áreas del Ayuntamiento, y sobre todo si busca una singularidad política en el Consistorio.

Y una última cuestión, En varios departamentos de la Generalitat la fórmula ha resultado eficaz: ¿pondrá a prueba el futuro Govern municipal el 'mestizaje' botánico?