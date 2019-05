L'ull morat

Moltes vegades hem escoltat allò que la dreta va tota a una i que l'esquerra és més heterogènia i caïnita. L'affaire Podemos ho ha deixat ben clar i caldria que en la formació morada ho analitzaren de forma detinguda... La formació de Pablo Iglesias ha protagonitzat una de les desfetes més importants de l'esquerra. Amb la bandera de "l'esquerra sóc jo" Iglesias ha jugat a allò de "divide y vencerás" sense tindre en compte (i estranya d'un tipo que ha ensenyat d'això en la universitat) que l'esquerra està dividida de sèrie. Encara que siga un partit únic. No estic d'acord tampoc amb l'anàlisi que fa Jaime Paulino de que no queda espai a l'esquerra del PSPV per a més formacions. Jo crec que totes caben i que si sobra alguna cosa és allò de "la meua esquerra és millor que la teua". Com a la dreta, que ho fa sense vergonya. Com va fer el Botànic. Caldria que miraren allò que uneix i no les diferències de matís que en realitat no són importants.