El fiscal de la Fórmula 1 recurre el rechazo de la jueza de archivar el caso

Continua la batalla entre la juez del caso de la construcción del circuito de la Fórmula 1 y la Fiscalía. El ministerio público ha presentado un recurso de apelación al escrito de la juez que rechazaba la petición de archivo del caso. La fiscalía expone con enorme dureza sus argumentos y, entre otras cuestiones, ratifica que no hay indicios de malversación.

Recordemos que el pasado viernes trascendió que la jueza desoía el criterio de la fiscalía, que le pedía archivar la causa, y decidía seguir adelante con el procesamiento del ex president Camps y otras personas por delitos cometidos en la contratación de la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia.

En el escrito del recurso, el fiscal recrimina a la jueza instructora que no haya investigado de oficio la posible prescripción de alguno de los hechos que se investigan, y alude a la sobre carga de trabajo de los juzgados y el coste que podría tener para el erario público, proseguir procedimientos penales cuando hay indicios de que algún delito ha prescrito.

Acusa también el fiscal a la jueza de dudar de la veracidad de lo aportado por la Intervención de la Generalitat, y que lo haga sin argumentar esa duda. Y es que se recoge que la Intervención de la Generalitat dijo que no había habido perjuicio económico evaluable. Y la jueza afirma en su auto, que eso no significa que no se produjera. El fiscal cree que la instructora debería "exteriorizar los fundamentos en que se funda su desacuerdo..."

Y continúa afirmando que, no obstante, si la Intervención hubiese concluido que existía perjuicio económico evaluable, no significaba que hubiera malversación. Además, vuelve a reiterar la fiscalía que el presidente de la Generalitat, entonces Francisco Camps, sí que tenía competencia para firmar el Decreto de presidencia por el que se sustentaban varias contrataciones relacionadas con el circuito de Fórmula 1. Y por tanto, no habría delito de prevaricación. En cuanto al de malversación agravada, continúa afirmando que no hay indicio de que se cometiera ni siquiera malversación.