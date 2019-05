Ana Sánchez: "Hemos recibido la confianza de todo el espectro socio-político de la provincia"

La procuradora socialista Ana Sánchez ha valorado en la SER los resultados obtenidos por su partido el pasado domingo se ha mostrado esperanzada en el cambio de gobierno en la institución provincial y en la Junta de Castilla y León y ha defendido la legitimidad de Antidio Fagúndez para ser presidente de la Diputación Provincial.

La procuradora socialista ha defendido la figura del secretario provincial de los socialistas, frente a quienes pudieran cuestionarla por los malos resultados que ha cosechado el PSOE en Zamora ciudad, encabezando él la candidatura municipal. Ana Sánchez no cree que Fagúndez deba dimitir, ni como concejal ni como secretario provincial del partido.

Sánchez efiende los resultados obtenidos porque dice que en parte el éxito de Guarido se debe a la buena gestión que los concejales socialistas han hecho en las áreas que de gobierno que tenían encomendada. Partiendo de esa base no cree que se hayan equivocado en su estrategia de crítica al candidato de IU en la última semana de campaña (alcalde que se mete en líos, alcalde que no dialoga, que no sale del despacho, alcalde conservador y sin ambición) … Son críticas que, dice, ella comparte.