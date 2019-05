Eguaras: "Es bueno que siga Víctor"

Iñigo Eguaras ha vivido una temporada complicada por partida doble. Por un lado, la recuperación del tratamiento de su pubalgia que llevó durante la pretemporada le ha impedido rendir a su mejo nivel; y por otro, el año que ha completado el equipo no ha sido, ni mucho menos, el esperado.

AMPLIACIÓN-"Ahora que nos hemos salvado vamos a empezar a hablar. Me queda un año de contrato todavía y estoy muy contento aquí. No creo que haya muchos problemas para llegar a un acuerdo".

TEMPORADA-"Mi año no ha sido nada bueno. He tenido muchos contratiempos entre lesiones y parones. Me sirve para aprender, para saber que tengo que seguir mejorando, prepararme para lo que venga y dar lo mejor de mi".

VÍCTOR-"Para el zaragocismo es bueno que Víctor siga. Es un entrenador que lo ha dado todo por este club, se ha visto que desde que llegó la gente volvió a enchufarse. Nos ha dado mucho a todos, a mí personalmente me ha dado mucha confianza".

ÚLTIMAS JORNADAS-"Este fin de semana tenemos un partido en casa que queremos ganar porque durante el año no le hemos dado muchas alegrías a nuestra afición. Para este partido tenemos muchas ganas, queremos acabar lo mejor posible el año".

En marcha

El Real Zaragoza prepara el último partido de la temporada en casa que le enfrentará al Numancia este domingo (20.00 horas) en La Romareda. Igbekeme y Guitián se han ejercitado al margen por sus problemas físicos.