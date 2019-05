Los nuevos MIR llegan al Clínico, centro que sufre la falta de profesionales

Son ya R1. 94 residentes continúan su formación con 4 años más en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 67 son mujeres y 27 hombres. Son los futuros especialistas que vienen a paliar la falta de profesionales. Algunos están en los mejores puestos, entre los 100 primeros de los más de 15.000 estudiantes que se presentaron.

Eran 15.000 pero se convocaron algo más de 7.000 plazas. Samuel Martinez fue el número 47 y ahora se va a formar en digestivo. Pide ajuste de plazas en el MIR y en sistema de salud, porque "hay una desproporción entre el número de alumnos egresados de las facultades de Medicina y de plazas MIR". Sin embargo, "aumentar el número de estas plazas de forma desproporcionada porque luego, cuando acaban los 4 ó 5 años de residencia, hay que incorporarse al mercado laboral".

El Clínico es uno de los centros que sufre la falta de profesionales, entre ellos de anestesistas, ahora llega savia nueva. Jorge Albareda, presidente del comité de docencia, indica que significa "la renovación en el hospital, en el que cada año entran 80 o 90 jóvenes licenciados, médicos, enfermeros, físicos, psicólogos, químicos... que nos renueva y nos estimula".

Renovar plantilla y retener a los jóvenes que se han formado en nuestra universidad es el objetivo Elena Aura en Dermatología. Fue la número 76 de la promoción MIR, ella también ha elegido el Clínico porque "esta especialidad me gustó mucho, me pareció muy interesante y después la práctica clínica, con los pacientes en las consultas, en planta, las guardias... también me gustó mucho".

Aquí se formará en su especialidad aunque la preparación es completa.