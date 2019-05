Quiero el ticket de mi compra

Reclamar siempre nuestro ticket de compra. Es la recomendación que hacen desde la Asociación de Consumidores Torreramona tras constatar que en algunos establecimientos aragoneses tienen por costumbre no entregar el justificante para reenviarlo después directamente por correo electronico.

Esta última opción solo es posible si así lo considera el consumidor y no puede ser una obligación, porque sería renunciar a los derechos que como compradores tenemos. Lucía Germani, la presidenta de la asociación asegura que "no podemos renunciar a nuestro derecho de tener un justificante de la compra que hemos hecho en el establecimiento" y recomienda pedir la hoja de reclamaciones porque "no tenemos que dar nuestros datos, son datos personales".

En caso de negativa a la entrega de recibo, se ha de pedir el libro de reclamaciones y si no lo tienen o lo entregan, se debe llamar a la policía local