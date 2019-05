Owona: "Intentaré cumplir el año que me queda"

Firmó tres temporadas en el Almería, está a punto de cumplir dos años, por lo que le queda una temporada de rojiblanco. El central Owona ha asegurado que no piensa moverse este verano del Almería (fuentes cercanas al jugador dicen lo contrario), por lo que el defensa será uno de los centrales en el nuevo Almería 2019-2020.

Owona es un jugador de los que hace grupo y destaca el partido que hizo el portero Fernando: "Lo más importante es el equipo, lo de ser el capitán no es tan importante, eso no lo miro yo mucho. Los capitanes son René, Trujillo y Nano, ellos son los tres capitanes en la plantilla del Almería. Lo más importante en el partido ante el Alcorcón era dar la cara en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Personalmente me alegro mucho por el partido que hizo nuestro portero Fernando parando un penalti y haciendo un gran encuentro. Es un gran portero, como lo ha demostrado, por lo que merece oportunidades".

Es feliz, muy feliz en el Almería, por lo que en principio no piensa llegar a un acuerdo para marcharse cuando acabe el curso en el fútbol de plata: "No me puedo quejar de mi etapa en el Almería. El primer año tuve muchas lesiones y este año estoy haciendo una buena temporada, metiendo goles, por lo que estoy contento de estar en el Almería. Ojalá siga así en el equipo rojiblanco".

¿Se queda? "Me queda un año de contrato en el Almería, por lo que intentaré cumplir el año que me queda aquí", y sobre una ampliación de contrato dice: "Eso lo decide la directiva y ellos deben valorar si valgo para seguir en el Almería. Si el Almería me ofrece algo estaré muy contento, pero lo más importante es hacer la próxima temporada un buen proyecto para que el equipo siga igual o más arriba".

Asegura que cumplirá el año que le queda de rojiblanco: "Voy a seguir porque tengo contrato, tengo que cumplirlo y, además, estoy a gusto en Almería".

Ir con la Selección de Camerún es uno de los grandes objetivos del central del Almería: "Tenía muchas ganas de ir con la Selección de Camerún, la verdad es que tenía un oportunidad, pero como no jugué en el partido ante el Elche en casa pues no me convocaron, esa fue la excusa que pusieron, pero no pasa nada. Ojalá que pueda estar en dos años en la Selección de Camerún".