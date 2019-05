La plantilla de Nissan amenaza con ir la huelga

El Comité de Empresa de Nissan ha dado este martes 28 de mayo el primer paso para convocar dos jornadas de huelga a mediados del mes de junio en la planta del Polígono de Las Hervencias tras la reunión que mantuvieron ayer lunes con la dirección de la factoría. En ese encuentro, los representantes de los trabajadores pidieron que se les facilite el cronograma sobre como se cumplirán los acuerdos firmados en el plan industrial que les transformará en una fábrica de recambios para la Alianza Nissan-Renault. Quieren conocer especialmente cuándo empezará a construirse la nave logística que la empresa anunció que ubicaría en el Polígono de Vicolozano.

El Comité además pide que si no se cumplen los plazos de estas nuevas instalaciones, las condiciones de los trabajadores se reviertan al convenio anterior hasta que Nissan no cumpla con el Plan Industrial firmado. En la reunión de lunes, la empresa no les facilitó la información solicitada por lo que presidente del Comité de Empresa Felipe González señalaba que esta mañana han activado ya el inicio de un conflicto laboral que culminaría con una huelga. Antes, ambas partes tendrán que reunirse de nuevo en el Servicio de Intermerciación Laboral (SERLA) con la intermediación de la administración para intentar llegar de nuevo a un acuero.

La semana pasada, la empresa y la Junta intentaron tranquilizar la inquietud que se había despertado en la plantilla de Ávila ante la escasez de movimientos en las instalaciones que está previsto cambien de finalidad. La decisión de la Junta de ampliar la ayuda para la planta de estampación prevista en Las Hervencias que será mayor de lo inicialmente previsto no ha sido suficiente para calmar los ánimos de los trabajadores que anuncian ahora dos jornadas de huelga.