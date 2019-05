¿Cómo podemos ser más felices?

Este martes, en la sección "Tu Momento" de Cadena SER Valdepeñas se han desgranado las pautas para poder ser más felices día tras día. Para ello, hay que distinguir entre la vertiente física y la psicológica. Unas claves que ha aportado la psicóloga, Raquel Rubio.

Raquel Rubio, psicóloga de "Tu Momento", cada martes desde las 12:45h en Hoy por Hoy Valdepeñas / SER Valdepeñas

En cuanto a la primera, la física, hay que tener en cuenta que debemos de organizarnos con tiempo. Por ejemplo, para poder ir con menos prisas durante las mañanas, es recomendable poner el despertador 10-15 minutos antes para ir más relajados. Aunque no lo creamos, despertarnos antes nos aportará más felicidad, porque iremos con mayor tranquilidad. Asimismo, en el momento que decimos que "no tenemos tiempo", relata Rubio, es porque no tenemos el control de nuestra vida y no sabemos priorizar lo que es realmente importante.

No obstante, descansar bien cada noche también nos aportará más felicidad. Otra clave para lograr una mayor felicidad es hacer ejercicio. Todo ello porque se liberan diferentes sustancias que provocan un estado placentero en nuestro cuerpo.

AUDIO | Escucha las claves para ser más felices

Eso en el lado físico, en el terreno psicológico debemos de acabar con las visiones del futuro, es decir, con el hecho de pronosticar lo que nos ocurrirá. De esta forma, debemos acabar con nuestro lado "adivino". Unas predicciones que, en su mayoría, son encaminadas en que nos pasará algo malo o negativo. Un hecho que se produce porque el ser humano es pesimista por naturaleza, tal y como aclara la propia Rubio.

Sin embargo, no es el único truco para poder lograr mayor felicidad en nuestras vidas. Otro de estos trucos pasa por aprender a decir que no. El hecho de no parar de decir que sí a todo nos va a generar insatisfacción, que nos impedirá lograr esa ansiada felicidad.