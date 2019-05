Un artículo del Servicio de Cirugía del Hospital de Guadalajara publicado en la revista más prestigiosa del mundo en esta materia

El servicio de cirugía general del Hospital Universitario de Guadalajara vuelve a distinguirse con una publicación en la prestigiosa revista estadounidense "Annals of Surgery" , considerada la revista de cirugía más importante y de mayor impacto a nivel mundial.

Hospital Universitario de Guadalajara/Foto SER GU

En su último número, publica un artículo basado en un proyecto de investigación en complicaciones postoperatorias desarrollado por el doctor Roberto de la Plaza. El estudio denominado "The cost of postoperative complications and economic validation of the comprehensive complication index: Prospective Study" viene a determinar como las complicaciones tras una cirugía se asocian al incremento de costes totales y apunta la necesidad de auditorías externas al servicio para evaluar la calidad y promover su mejora. Todo ello encaminado a una optimización en la asignación de los recursos económicos para la mejora y eficiencia de resultados en salud.

Junto al doctor De la Plaza, ha colaborado en el artículo el doctor José Manuel Ramia, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital.