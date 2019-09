La izquierda se fortalece en Gran Canaria pese al fracaso de Podemos

Ya les decía ayer que todo ha quedado muy abierto para la gobernabilidad de Canarias tras las elecciones del Domingo. Ya algunos se abonan a nuevos pactos que ya veremos si se dan o no, hasta el más improbable de PP y Psoe. Así que como ya dije la última semana de campaña la cosa va para largo y tendrá mucho que ver con lo que pasará con la gobernabilidad de España.Se niega también la posibilidad de pactos en cascada, en lo que coincido aunque tan solo en parte, un ayuntamiento no puede frenar el gobierno de todos los canarios, pero se pueden establecer mini cascadas para más de una institución en la negociación, de eso no cabe la menor duda.Lo que sí han dejado claro estas elecciones es que la izquierda está más fuerte que nunca en la isla, hasta eso que se ha votado poco, la participación menor de España en Canarias, pero en Gran Canaria el Psoe, NC y hasta con la bajada de Podemos suman en global más que la derecha y crecen de forma palmaria. Lo de Podemos da para un solo comentario, el batacazo era para producir dimisiones pero todavía no conocemos ninguna. Recuérdese que han bajado a la mitad aquí y en el resto.Y se preguntarán ustedes si la victoria de la izquierda en Gran Canaria conllevará que se hagan gobiernos de esa línea en el Cabildo, Telde, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria entre otros ?. Pues en la capital está más que cantado que seguirá la izquierda y en el resto ya veremos si se hace solo una cascada parcial de Gran Canaria con NC-Psoe, sumando varias instituciones y en algunos casos con alguien más o entrará en juego y le afectará un futuro pacto regional o nacional que lo cambie todo. Insisto todo sigue muy abierto.

Seguir leyendo