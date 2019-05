Ciudadanos considera extinguido el acuerdo para que Pomares sea cesado inmediatamente

Ciudadanos tiene toda una patata caliente en la capital malagueña tras perder 5.347 votos en las elecciones municipales y un concejal, con lo que se queda fuera una de las caras visibles del partido naranja en la Casona del Parque, el viceportavoz del grupo municipal Alejandro Carballo.

Aunque Ciudadanos siga siendo llave de gobierno con sus dos ediles (sumados al PP alcanzan la mayoría absoluta), ya no parte de la posición de fuerza de hace cuatro años tras la pérdida de sufragios experimentada y el crecimiento de la candidatura de Francisco de la Torre en votos y en concejales (gana uno).

Y ahora, el partido le cambia el paso a Juan Cassá, su candidato y concejal electo, y sostiene que se ha "extinguido" el acuerdo que obligaría a De la Torre a cesar fulminantemente a su concejal Francisco Pomares al estar investigado en el caso Villas del Arenal, como ha venido defendiendo Cassá y al que éste aludía en la propia noche electoral para asegurar por enésima vez que no pactarán si el PP sigue manteniendo a un edil investigado: "Ya lo hablamos la semana pasada, estoy diciendo lo mismo, sigue habiendo un concejal que está investigado y es una condición indispensable para que podamos hablar con cualquier fuerza política", "estamos siendo muy claros y no vamos a apoyar a ningún partido políico que tenga imputados o investigados".

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández White, daba hoy por acabado o extinguido ese primer acuerdo firmado entre Elías Bendodo y el propio Cassá hace cuatro años para apartar a los concejales "imputados" porque "era un acuerdo de investidura" y ha terminado el mandato. Sostiene White que el acuerdo vigente es otro: el firmado el pasado mes de diciembre por PP y Ciudadanos a nivel andaluz para formar gobierno en la Junta de Andalucía y que obliga a apartar a los cargos públicos "imputados formalmente" por casos de corrupción, una tipología que no aparece en ningún código jurídico. Y la diferencia entre uno y otro acuerdo es sustancial: en el primero el cese sería inmediato, en el segundo habría que esperar a una imputación "formal", que el PP con De la Torre a la cabeza interpreta que no se produciría hasta la apertura de juicio oral, cuestión que todavía no se ha producido en el caso de Pomares.

Y a partir de ahí se abre todo un abanico de incógnitas que Hernández White no ha sabido aclarar, empezando por cuándo se aplicaría la controvertida "imputación formal". Tampoco ha respondido a la pregunta de si Cassá seguirá siendo el portavoz en la Casona del Parque o si se quedará en el ayuntamiento los cuatro años de mandato argumentando que "es pronto" todavía para decirlo.

El caso es que cualquier proceso negociador en Ciudadanos estará tutelado por la Comisión Nacional de Pactos, a quién los ediles electos en cada municipio remitirán un informe.

En once municipios Ciudadanos mantendrá negociaciones de este tipo con el Partido Popular como "socio preferente" menos en Mijas, según reconocía White, y con la prioridad de fomar gobierno.

Y en Diputación, "lo más sensato", indica, será volver a pactar con el PP, aunque todo aún está por determinar.