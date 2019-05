Asco y esperanza

Ya lo dije hace tiempo, a finales de noviembre, pero ante las noticias de esta misma mañana, me voy a reafirmar: lo que rodea al fútbol cada vez me gusta menos, hasta me da asco. Mucho. La detención por presuntos amaños de partidos del presidente del Huesca y del jefe médico del club aragonés, así como de cuatro futbolistas, dos ex rojillos incluidos, como Aranda y Raúl Bravo, del que se dice que es el cabecilla de la trama, hace que siga perdiendo la fe en el concepto de deporte dentro del circo que es cada vez más el fútbol.

Ya no es un once contra once, con 90 minutos en los que puede pasar cualquier cosa en buena lid. Ahora ya no se puede confiar en nada. Que sí, que este caso es una excepción dentro del enorme mundo balompédico, que no voy a denostar la honradez y honestidad de todos aquellos que trabajan día a día, pero, como ocurre en el ciclismo con el dóping, la desconfianza crece y, personalmente, cunde el desencanto. Cuanto más lee uno sobre éste y otros asuntos, mayor es la decepción y la lejanía con la que querer a este deporte. La adulteración de la competición, por unos u otros motivos, ya sean amaños, primas, incumplimientos económicos de toda índole o errores humanos más allá del césped, lo sigue salpicando, de forma intermitente, pero a la vez constante.

Y menos mal que aún nos queda la base, la cantera, la juventud aún ajena, al menos en apariencia, a todas estas historias. En el caso nuestro, el Numancia B y el Juvenil A nos siguen dando alegrías. No tanto por los resultados, que son fantásticos en una campaña histórica para la base rojilla, sino por lo que transmiten en cada partido. Ilusión, garra, espíritu, competitividad, amén de buen juego, definen lo que están haciendo las plantillas de Álex Huerta y Pablo Ayuso. Para enmarcar este curso, sea cual sea el desenlace.

El desenlace, por cierto, que no nos da igual, es del primer equipo. Este fin de semana ha de quedar resuelta la temporada. Ganar en Zaragoza o que no gane el Rayo Majadahonda en Oviedo y, por fin, que ya toca, respiraremos tranquilos. Fácil es decirlo, más que hacerlo. Y poco probable puede que también sea, pero amigos, visto lo visto en el mundo del fútbol… Como decía Anquela, hasta podemos esperar cerdos volando sobre los estadios.