El PSOE no consigue la mayoría absoluta en la Diputación

El PSOE no tendrá mayoría absoluta en la Diputación. A la espera de que mañana confirme los datos la junta electoral, el reparto sería 12 diputados para el PSOE, 9 para el PP, 3 para PPSO y 1 para C,s. El presidente de la Diputación en funciones y Secretario del PSOE, Luis Rey, advierte que hasta que no se confirmen los datos no quiere hablar de negociaciones y pactos con los demás partidos. “Cuando sepamos cómo se configura entonces empezaremos a hablar de pactos posibles en la Diputación”, ha dicho Rey.

A pesar de que hay doce ayuntamientos que no tienen mayoría absoluta, Rey advierte que en principio no se va a condicionar el acuerdo de la Diputación con los de los municipios puesto que otorgan autonomía a los candidatos de cada ayuntamiento. Además de El Burgo de Osma, también tienen mayoría simple Ólvega con 5 del PP, 4 del PSOE, 1 C,s y 1 Podemos. En Covaleda hay 4 en el PSOE y el PP y uno tiene PPSO. En San Leonardo el reparto es de 5 del PSOE, 4 PPSO y 2 PP.