'Política Municipal'

Después de 8 años al frente de la alcaldía algecireña, la pérdida de un solo concejal en relación con las elecciones de 2015 para el Sr. Landaluce, parece ser que ha supuesto una remontada de última hora, ya que no se le auguraba en principio este resultado. Ahora bien, por el bien de todos, para mejorar Algeciras, el alcalde debería tener en cuenta que hay que aceptar las críticas, permitir entre los suyos la posibilidad de que alguien le diga dónde se ha podido equivocar y dónde los ciudadanos no están de acuerdo con su gestión, y no dejarse llevar solo por los elogios de un medio de comunicación afín, que no hace nunca ningún tipo de crítica de su gestión, lo que le puede llevar al engaño de la realidad.

En la campaña electoral, el alcalde Sr. Landaluce anunciaba a bombo y platillo, junto a su hermano el presidente del puerto y el viceconsejero de Fomento de la Junta, la próxima firma de un nuevo convenio para importantes infraestructuras, que sustituyera al firmado en 2009 que, según dijeron, nunca se aplicó medida alguna.

No es cierto, en mayo de 2009, el Ayuntamiento, la Junta y el Puerto de Algeciras, firmaron un acuerdo por el que se llevaron a cabo diversas obras en el llano amarillo, como la prolongación del paseo litoral y su pavimentación, entre otras, firmando las mismas partes una adenda a este acuerdo en febrero de 2016, por el que el consistorio se debía hacer cargo del mantenimiento de los espacios cedidos para uso ciudadano. El puerto, a su vez, continuaba haciendo actuaciones, como el traslado de la estatua de Paco de Lucía, estando prevista la ubicación de sombras permanentes y zonas ajardinadas transversales, la construcción de un auditorio, para lo que ya se había ensanchado una zona próxima al club de piragüismo y lo más importante, en una tercera fase, tras solucionar los problemas de la OPE, al habilitar una explanada en la ZAL, junto a Celupal, y la conducción en hilera de los viajeros marroquíes hasta el barco, poder retranquear de una vez la valla del llano amarillo, haciendo dos carriles más en el paseo marítimo y una vía de servicio que permitiera un gran número de aparcamientos.

Pues bien, nada de esto se ha ejecutado, que hubiera sido mucho mejor para la ciudad que la obra en la mediana del paseo marítimo que se acaba de hacer, nadie ha dado explicaciones de por qué no se ha terminado de desarrollar este acuerdo de 2009 y, sin embargo, se anuncia un nuevo convenio a tres bandas habiendo uno en vigor desde hace 10 años.

Una vez más, seguramente, los intereses de los partidos políticos, por encima de los intereses de la ciudad, han quedado al descubierto y no deberíamos continuar así, si de verdad queremos lo mejor para la ciudad.