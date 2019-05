Agenda Universitaria viernes 24.05.19

Después de la segunda vuelta de elecciones a rector de la Universidad de Cádiz ya conocemos el nombre del nuevo rector, es Paco Piniella y desde esta agenda queremos darle la enhorabuena. Hoy vamos a poder charlar con Jesús Verdú, doctor por la UCA , profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y futuro Director de Relaciones Externas en nuestro campus.

Un año más, los alumnos de secundaria de la comarca van a poder conocer la universidad desde dentro antes de entrar a formar parte de ella. Esto es gracias a una nueva edición del Campus de Verano Experiencias Investigadoras, una iniciativa para la que la Fundación Campus Tecnológico cuenta con la colaboración de la Asociación Amigos de la Ciencia y la UCA, a través de la Escuela Politécnica y la Facultad de Enfermería. Se trata de un campus de una semana en la que los alumnos van a poder trabajar codo con codo con grupos de investigación universitarios y conocer cómo se desarrolla la labor científica e investigadora. Aquellos que estéis interesados en conseguir una de las 18 becas que ofrece este campus podéis visitar las bases de participación en el tablón virtual de la web de la fundación campustecnologicoalgeciras.es

Sigue abierto el plazo de solicitud de becas para los Cursos de Verano en San Roque, que se van a celebrar del 15 al 27 de julio. Podéis convertiros en alumnos colaboradores de este y cualquiera de los programas estacionales de la UCA que se van a desarrollar el próximo curso: cursos de otoño en Algeciras o jerez, cursos de verano de Cádiz… Si queréis más información la tenéis en la web de extensión universitaria.

Ya podéis inscribiros en el I Experto Universitario Contable que organiza la Fundación en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz. El Experto va dirigido no solo a estudiantes sino también a empresarios, autónomos o personal de diferentes empresas. Se va a poner en marcha durante el mes de octubre, las clases se van a impartir en el Edificio I+D+i y ya está abierto el plazo de inscripción. Podéis informaros del programa completo en campustecnologicoalgeciras.es

Y además, la Fundación va a celebrar un Curso de Análisis del Ciclo de vida, Huella hídrica y huella de carbono, que se va a celebrar los días 18, 19 y 20 de junio en el edificio I+D+i en horario de mañana y tarde, y un Curso de Soldadura que se va a poner en marcha también a lo largo del mes de junio. Podéis visitar el catálogo de cursos de la Fundación en la sección de formación de su web y si tenéis cualquier duda llamad al 956028198 o si lo preferís, podéis pasar por el edificio I+D+i y os atenderán en la cuarta planta.

Y si no queréis moveros de casa el Proyecto Atalaya, a través de la UCA, os ofrece dos programas culturales online: el programa tutores del rock, un punto de encuentro entre músicos, especialistas y aficionados a través de sesiones centradas en la cultura rock, y el programa Literatura Andaluza en Red, una iniciativa que a través de diferentes cursos analiza la aportación andaluza a las letras españolas, tanto desde el punto de vista de los autores como de la realidad histórica y sociológica transmitida en sus textos.

Y ahora nos vamos al cine con Alcultura Cinema, 4 en letra y la Universidad de Cádiz. El próximo jueves vamos a poder ver...

La favorita

10 nominaciones a los Oscar, con su actriz protagonista como ganadora, Gran premio del Jurado en Venecia, Mejor película Comedia en los Globos de oro… muchos premios de festivales de todo el mundo avalan a la que muchos dicen que es una e las películas más divertidas del 2018. Una comedia negra que nos traslada a la Inglaterra del Siglo 18, el país está en guerra fría contra Francia. Una reina debilitada ocupa el trono, la reina Ana, mientras que su amiga Lady Sarah gobierna en la práctica. Un día aparece en palacio una nueva sirvienta, Abigail, que conquista a Sarah pero al estar tan ocupada con la política, Abigail empieza a acompañar a la reina con mayor frecuencia. Veremos qué pasa con este trío con Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman como protagonistas el jueves a las siete de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica.

Música

Escuchamos a una artista española muy joven y con mucho talento. Comenzó su carrera a través de pequeños vídeos publicados en Instagram y con 21 años ya ha publicado su primer álbum titulado Firekid. Ella es Alice wonder y esto es Clean up the mess