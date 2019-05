Marcos Moreno premiado en la Bienal Internacional de fotoperiodismo de AphotoReporter por su trabajo "Frontera Sur"

Marcos Moreno reconoce que está muy orgulloso de trabajar en una profesión que cada día es más difícil, "tengo la suerte de trabajar para El Español de Pedro J, por supuesto para El País donde trabajo desde 2008 y también en el Diario Área. Entre una cosa y otra no paro y tengo la suerte de vivir del fotoperiodismo".

Marcos es informático y nos cuenta que llegó un momento en el que no era feliz en su trabajo, "estaba trabajando para una empresa americana en la que ganaba un buen dinero pero no era feliz. Me compré una cámara digital y al pasar por la puerta de un periódico decidí entrar", y así comenzó su historia en febrero de 2004.

Marcos Moreno se ha especializado en cuestiones de refugiados e inmigración, su trabajo "Frontera Sur" ha sido premiado en la Bienal Internacional de fotoperiodismo de AphotoReporter. "Nacer en una frontera te hace interesarte por las fronteras por eso mi trabajo lo he enfocado en refugiados e inmigrantes". Moreno nos ha contado algunas de sus experiencia e imágenes que realmente le han impresionado sobre la vida de los refugiados, "no se puede llamar vivir, en ese momento estábamos a -20º, me dolían las manos. Ellos tenían hasta las piernas congeladas y piojos en la piel".

Marcos Moreno también ha realizado grandes fotografías del mundo del Golf, "visité 27 países en solo dos años. He aprovechado esos viajes para hacer otros trabajos como el aniversario de las Torres Gemelas, el levantamiento popular de Turquía con el golpe de estado... El golf es un deporte que me encanta fotografiar".

En estos momentos se está maquetando un libro en el Centro de Fotografía de Montevideo, donde ha realizado dos exposiciones, "lo vieron interesante y van a realizar una buena maquetación para la publicación del libro". Marcos recibió la noticia de este premio ayer mismo y hace unos día le informaban de una mención honorífica en el Concurso Internacional de Fotografía de Moscú por su trabajo en la inmigración del Estrecho.