Un error que no varía el resultado

El recuento definitivo de los votos emitidos el pasado domingo en las elecciones municipales deja las cosas como están en cuanto a la composición del próximo ayuntamiento de Aranda, aunque la Junta Electoral de Zona sí ha registrado una ligera variación en el número de votos recibidos por cada partido. Todo se debe al error detectado en el volcado al sistema informático del recuento de una mesa electoral del colegio Fernán González donde se había producido un baile de datos entre distintas formaciones políticas. Una vez corregidos los fallos el resultado final no modifica el número de concejales que tendrá cada partido, ya que se incrementan tanto los sufragios a favor del PP como del PSOE, que eran las dos formaciones políticas entre las que podría haber estado la asignación del último concejal.

Lo que no ha afectado al resultado final es el recuento del voto emitido en el extranjero. Era imposible que lo hiciera, de hecho, ya que quienes no están censados en España no pueden emitir su voto en las elecciones municipales, aunque sí puedan hacerlo en el resto de los comicios.

Tras el dictamen final, por lo tanto, es ya oficial el reparto de concejales del ayuntamiento de Aranda para los próximos cuatro años: con 5.012 votos el PSOE tendrá siete concejales y se queda a las puertas del octavo, que por 81 votos no consigue arrebatárselo al PP, quien obtiene seis ediles con 3.819 sufragios. Ciudadanos obtiene tres concejales gracias a 2.275 votos. Dos concejales representarán a Podemos que se corresponden con 1582 votos, mientras que VOX también contará con dos ediles, tras haber obtenido 1258 apoyos en las urnas. Finalmente los 982 votos emitidos a favor de IU les otorgan un concejal. También se ha confirmado que los 615 votos obtenidos por el RAP le dejan fuera del ayuntamiento.

La Junta Electoral de Zona ha revisado los resultados de cada uno de los municipios de la comarca que están dentro de su ámbito de actuación, sin que se hayan detectado variaciones en la composición de los nuevos ayuntamientos sobre lo anunciado provisionalmente en la noche del pasado domingo.