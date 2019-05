Gen ribereño para lograr la remontada

Los capitanes Ruba y Zazu exponen en El Banquillo de la SER las claves para doblegar al Deportivo Aragón. El primero lo vivirá en el campo. El segundo en la grada. Ambos repasan sus experiencias en este tipo de partidos a lo largo de su vida deportiva.

"Vamos trabajando poco a poco, el equipo está muy centrado en poder conseguir la remontada", desvelaba el capitán arandino. En cuanto, a la situación del cancerbero, Pablo Carmona, Ruba afirma que "sí podemos contar con Carmona fantástico, pero sino estará Sebas y lo hará lo mejor posible".

Por su parte, Zazu, que tendrá que ver el partido desde la grada al no tener aún el alta para poder jugar, afirma que "llevamos tiempo con el grupo, ahora en este play off tampoco cuento batallitas, hay que estar en el día a día y animar y seguir adelante sin hacer nada especial", apuntaba un Zazu que afirmaba además que el Deportivo Aragón "no es el rival que yo prefería, de hecho, quería evitarlo".

El encuentro del domingo (18:00 h) servirá para demostrar, una tarde de play off más, la ilusión de una afición que quiere regresar a Segunda División B.

FINALMENTE SE JUGARÁ A LAS 19:30 HORAS

Por otro lado, como ha sucedido ya con otros partidos de vuelta del próximo fin de semana -Haro vs Zamora o Segoviana vs Churra-, y debido a la previsión de temperaturas superiores a los 30ºC, el encuentro de El Montecillo se disputará a las 19:30 horas.

En el audio que encabeza esta información puede reproducirse la entrevista que los capitanes blanquiazules han protagonizado en El Banquillo de la SER este miércoles.