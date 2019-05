Sólo las impugnaciones a pie de urna serán revisadas por la Junta Electoral de Ponferrada

Radiobierzo (Oscar Hernáiz, juez responsable Junta Electoral)

La Junta Electoral de zona de Ponferrada descarta la posibilidad de revisar los votos nulos que no fueron impugnados en el momento del recuento por ningún partido político, y que por tanto dieron por validados. Así lo ha expuesto el titular de la Junta Electoral, el Magistrado Oscar Hernáiz, quien por lo tanto no ha entrado en las alegaciones presentadas a posteriori en Cacabelos y Congosto, y con las que se modificaría su representación.

En expectativa, porque sí se notificó a pie de urna, el municipio más complicado es Priaranza. PP y PSOE han empatado a votos y concejales, y el único concejal de coalición por el bierzo se ha negado a habla con cualquiera de ellos e incluso sopesa dejar el puesto que le han otorgado las urnas. Con estas, el PSOE peleará por validar cuatro votos dados por nulos y que le permitirían, al menos, constituir ayuntamiento, según explicaba el candidato del PSOE, a las puertas de la Junta Electoral.

En el caso de los pactos, el PSOE dará prioridad a lo que decidan las agrupaciones locales, pero en el caso de Cacabelos, el vicesecretario provincial del partido, pone “peros” a la posibilidad de que su candidato pacte con Maika González, de socialistas por Cacabelos. La campaña contraria que han hecho contra las siglas socialistas no parece indicar que sea lógica la alianza de gobierno.

Sin modificación en el resultado pero con un poco más de poderío, la candidata del PSOE de Bembibre, Silvia Cao, conseguía sumar dos votos más en una de las mesas de la capital del Bierzo Alto. Rebosante de alegría, Cao espera con entusiasmo el momento de la toma de posesión del cargo para ponerse a trabar por los bembibrenses.

En el caso de Ponferrada, lo de pactar desde la oposición para hacerse con el gobierno podría ponerse complicado si Coalición por el Bierzo mantiene que no es deseable ningún acuerdo a cuatro bandas. Con el pesar de unos resultados que reflejan que no han sabido transmitir el mensaje a los ciudadanos, lo que no parece adecuado es que el análisis interno vaya más allá de eso, es decir que no habrá renovaciones.

Y si hablamos de cambios, no podemos olvidarnos del PP en Ponferrada. La procuradora electa por el PP y exconcejala de Ponferrada, Amparo Vidal, no esconde la preocupación que hay en el partido por los resultados pero evita entrar en valoraciones sobre si es necesario o no que eso se traduzca en una guerra interna