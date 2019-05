Kike Márquez: "Creo que el Cádiz jugará el play off"

Kike Márquez regresa a Carranza. El sanluqueño, cadista reconocido, juega en las filas del Extremadura y el rival del Cádiz llegará con el deber cumplido y los amarillos jugándose el play off. Reconoce el excadista que no será un partido fácil para él, pero asegura que su equipo lo dará todo. "No creo que a ningún cadista le gustase que ningún jugador se dejase perder por mucho que sienta los colores del otro equipo", dice el futbolista.

Reconoce Kike Márquez que "creo que el Cádiz jugará el play off. Me gustaría, aunque nosotros tengamos que ir allí y tratar de joder un poco todo, pero tenemos que ser profesionales", sentencia.

Repasa la trayectoria de su equipo y reconoce que "Si miramos atrás hace dos meses nadie daba nada por nosotros, pero desde que llegó Mosquera dimos un cambio radical y hemos conseguido el objetivo antes de tiempo".

Espera el momento de pisar de nuevo Carranza y reconoce que espera que "me aplaudan. La afición de Carranza es agradecida y seguro que gran parte de la afición me aplaudirá. Si me recibieran mal me dolería, yo intenté darlo todo en mi etapa del Cádiz".

Su cadismo es reconocido, tanto que en la celebración del ascenso del Extremadura, el sanluqueño sacó una bandera del Cádiz en plena celebración extremeña. "Tenía un sueño que era jugar con el Cádiz en Segunda, por circunstancias no se dieron, y cuando lo cumplí con el Extremadura me acordé de dónde soy. Nunca lo he escondido ni nunca lo esconderé".

Del equipo de Cervera dice que "todos conocemos la solidez defensiva que tiene y la velocidad arriba que les puede hacer conseguir un buen resultado en el campo que sea".