Antes del inicio de la sesión preparatoria de este miércoles, Nano Mesa recibió el trofeo que le acredita como el mejor jugador blanquiazul del mes de abril. Un galardón que el jugador agradeció, comentando también que ahora mismo tiene buenas sensaciones con respecto a meses pasados: “a medida que he tenido mayor continuidad y he podido participar más, ha crecido la ilusión junto con el deseo que tenemos todos que no es otro sino lograr el objetivo de la permanencia”, manifestó el delantero.

El jugador se encuentra ya restablecido del fuerte encontronazo que sufrió en el último encuentro liguero ante el Real Oviedo y confía en poder seguir participando el próximo domingo de los minutos que le pueda conceder el técnico Luís César Sampedro pues “puntuar fuera de casa siempre es bueno aunque si somos capaces de lograr los tres puntos y así no tener que depender de terceros”, señaló.

En lo que al futuro se refiere, Nano tiene claro que es algo que debe manejar su representante puesto que “me queda un año más con el Eibar y dependerá de lo que ellos pidan, aunque yo estoy tranquilo puesto que si quieren que vuelva se podrá valorar dicha situación”, sentenció.

Camille y Racic convocados con sus selecciones

Los jugadores del primer equipo Samuel Camille y uros Racic han sido convocados para las selecciones de Martinica y Serbia de cara a los compromisos próximos que afrontarán en distintas competiciones, por lo que en el caso del centrocampista podría no actuar más con el conjunto tinerfeño. Distinta es la situación del lateral que llegaría a tiempo para el último encuentro de liga ante el Real Zaragoza.

Este jueves hablará Sampedro

Semana atípica la que vive en el primer equipo blanquiazul que este viernes partirá hacia tierras gallegas donde el domingo se medirá al Lugo en el Anxo Carro. Antes comparecerá el técnico Luís César Sampedro en la previa al encuentro ante el cuadro gallego. El sábado está prevista la última sesión preparatoria y será el viernes cuando se dé a conocer la lista de expedicionarios para el viaje en el que los tinerfeños estarán cuatro días fuera de la isla