Varios ex del Córdoba, presuntamente implicados en una red de amaño de partidos

La Policía Nacional ha desarticulado una red de amaño de partidos de fútbol. Entre los detenidos hay varios ex integrantes del Córdoba, como los ex jugadores Raúl Bravo e Íñigo López. Además, el que fuera director deportivo de la entidad, Emilio Vega, también ha prestado declaración a la Policía Nacional aunque el propio Vega, en un comunicado, ha aclarado que en su caso, no ha sido detenido y que solo se ha limitado a declarar por su presencia como director deportivo del Huesca en el tiempo donde acontencieron los hechos.

De hecho, el Huesca es el epicentro de la operación de la UDEV, con la detención incluida del actual presidente del club oscense, Agustín Lasaosa.

La policía investiga también a otro ex jugador del Córdoba, Carlos Caballero, por sus posibles negocios fuera del fútbol con Raúl Bravo, con el que coincidió durante dos temporadas en el Córdoba.

La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un comunicado en el que pide "respeto para las personas" y recuerda "la presunción de inocencia".

Hay diez detenidos y varios investigados en esta operación que ha permitido la desarticulación de esta presunta red criminal que amañaba partidos con fines lucrativos.