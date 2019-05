Reflujo amargo

Estuve en la sede de la Marea Atlántica el día de las elecciones, y contemplé en directo los ojos enrojecidos del alcalde, que se esforzaba por no llorar, mientras reconocía en su discurso que sí, que habían perdido, y que aunque había una mayoría progresista en la ciudad, los coruñeses habían decidido que él no la lideraría. Aseguró que habían sido siempre fieles a sus ideales, y habían trabajado al máximo "pero non foi dabondo". No parecía un político que hubiera perdido unas elecciones, sino más bien un fulano al que le hubiera abandonado la chica de la que estaba profundamente enamorado. Todo lo que decía sonaba del tipo "Yo la quería, pero ella no a mí" o "No sé qué fue mal, si hice todo lo que pude por ella". A lo largo de su discurso, de tres minutos de duración, se le quebró la voz en varias ocasiones, y se notaba que le costó un triunfo no echarse llorar allí, en la plaza del Humor, cuyo nombre resultaba irónico aquel día. Detrás de él estaban los concejales que figuraban en su lista, y que alternaban sonrisas de circunstancias con expresiones de desamparo y delante, 50 mareantes que aplaudían para mostrarle su apoyo y su cariño. Todo el mundo se daba abrazos, se daban palmaditas en la espalda, y besos en la mejilla. Hubo aplausos y gritos de "Hai Marea".

Para todos había terminado una intensa relación de cuatro años. Ellos habían creído que era verdadero amor, pero parece que para la mayor parte de los coruñeses no había pasado de ser un rollete, Era como salir con alguien nuevo durante un tiempo para luego volver con un ex, o como probar un helado de tuti frutti aunque sepas que tu sabor es el chocolate. El naranja podía ponerse de moda, pero el negro siempre sería un clásico. Más que un cambio, una prueba. Silvia Cameán, la concejala de Justicia Social, se echó a llorar, pero ya la había visto hacerlo en público otras veces, así que no me sorprendió. El resto de la Marea aguantó el tipo bastante bien, aunque hubo un momento en que las chicas del gabinete de comunicación se vinieron abajo, excepto la jefa. Otro de los concejales mostró su rencor a un periodista "O final saíches coa vosa". Los mareantes siempre han creído que los medios de comunicación forman parte de una conspiración contra ellos, los héroes en una batalla épica contra el mal reaccionario, que la movilización podía conseguirse a través de las redes sociales, y que si se dirigían a la gente para decirles en persona lo que habían hecho y lo trataban de conseguir, verían que valía la pena y les apoyarían. Por lo menos una de estas cosas había resultado no ser cierta.

Pero no era le momento de hacer sangre y ni siquiera yo hice ninguna broma al respecto esa noche. A lo largo de todo este tiempo había hablado con varios de ellos, incluso tomado algún café con alguno y, en general, no me caían mal. Sobre todo, me gustaba y me irritaba al mismo tiempo que creyeran en lo que hacían, aunque la mitad de lo que creen me pareciera propio de gente que tenía el culo verde de sentarse en el césped del campus, lejos de la realidad. Quizá por eso, por la distancia, el golpe había sido duro. Se mascaba una derrota, pero no tan grave. Había entrevistado al alcalde días antes, y él me había asegurado que contaban con sus propias encuestas que les situaban por delante en intención de voto, pero parece que esas encuestas no las había hecho un técnico externo, sino uno de los suyos, sin duda utilizando también su propia lógica interna.

Ahora las encuestas se centraban en si esta misma semana, Ferreiro iba a anunciar su dimisión. Y como las anteriores predicciones, todas apuntaban a su salida. En la larga mesa que habían dispuesto en la planta baja de la sede de la Marea, donde se sentaban ocho periodista, siguiendo las elecciones, la opinión general era que Yago Martínez se haría con el relevo. Aquel tipo había sido la mano derecha de Ferreiro, el responsable de Alcaldía y el ideólogo de la Marea y diseñador de la campaña. En mi periódico lo llamaban "el Rasputín de Teis", por aquello de su carácter maquiavélico, igual que llamaban a Ferreiro "el Varoufakis de A Gaiteira".

Por supuesto, Ferreiro había llamado a Inés Rey, la socialista, para felicitarle por haber casi ganado las elecciones (el PP había sido el primero en votos, con el mismo número de votos que el PSOE, pero no se le ocurrió llamar a Bea Mato para felicitarla). El candidato de la Marea Atlántica le deseó que disfrutara de una noche tan bonita como la que él había tenido cuatro años antes. Probablemente, se había tenido que contener para no decirle lo que pensaba: que había sido Pedro Sánchez, y no ella, quien le había derrotado. Estaba en lo cierto, claro, porque nadie tenía ni idea de quién era Rey, pero tampoco ningún coruñés sabía quién era él cuando casi ganó las elecciones de 2015 subido a la ola de malestar del momento, cuando se pusieron el nombre pensando en la pleamar sin plantearse jamás que habría un reflujo. Entonces Ferreiro había conseguido un puñado de votos menos, pero el mismo número de concejales que el PP, y se había sentido vencedor, confiado en el que el otro partido de la izquierda le apoyaría, como ahora Rey confía en el apoyo de la Marea. En el fondo, la historia se repetía y eso había resultado fatal para el partido del cambio.