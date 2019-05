Adiós a "un xerecista más"

Ha sido el primero en salir del Xerez DFC, aunque no será el último. Adrián Gallardo pone punto y final a su etapa en el equipo azulino “agradecido” por el trato recibido en estos meses en Jerez. Dice que se va a pesar de que le ha costado mucho tomar esa decisión, que argumenta por motivos profesionales, laborales y familiares.

Dice que se marcha siendo “un xerecista más” y desvela que se reunió la pasada semana con Edu Villegas “después de recibir una propuesta del Europa y le dije que el año no había sido fácil para mí, he tenido muchos altibajos y muchas exigencias. Sabía que la próxima temporada iba a ser más exigente aún y no podía rechazar la oportunidad de jugar en otra Liga que me permitía compatibilizar el fútbol con mi trabajo y la familia. Lo más honesto era explicarle que no iba a tener el compromiso que me iban a pedir".

No tiene más que palabras de agradecimiento: “Llevo más de catorce años como profesional y nunca me he encontrado una directiva tan honrada, el club está creciendo y está haciendo las cosa bien. No es fácil encontrar un vestuario tan unido ni a una directiva tan honrada, eso significa que este club está creciendo y haciendo las cosas bien"