"Si le exigimos el ascenso, es normal que el entrenador tenga mucho que decir"

Aunque "restan algunos flecos" para hacer ya oficial la continuidad de Andrés García Tébar en el Xerez DFC, Edu Villegas ha confirmado que el míster tendrá una “participación total y máxima” en la confección de la plantilla de la próxima temporada.

Y lo tendrá porque “si vamos a exigir que se dispute la liguilla, lo normal es que el entrenador tenga mucho que decir en la planificación”. Villegas aclaró durante la rueda de prensa en la que se despidió a Gallardo que “García Tébar quiere continuar y nosotros queremos que continúe. El tema económico es secundario, hay asuntos en el plano deportivo que tenemos que cerrar. Esperamos que sea más pronto que tarde pero ya sabemos cómo es el fútbol, que en un momento se rompe todo, aunque no creo que sea así".

La salida de Adrián Gallardo parece que no será la única de jugadores con contrato en vigor: “Sabéis que no me escondo nunca y que siempre doy la cara, la última palabra la tendré yo, pero si Andrés García Tébar es el entrenador, va a tener participación máxima en la toma de decisiones respecto a la elección de los jugadores que ha tenido esta temporada a sus órdenes. Una vez que decidamos que el entrenador que nos tiene que llevar al 'play-off'' y a luchar por un posible ascenso es él, como profesional le tengo que dar esa potestad de elegir, él tiene su sistema y no es normal que tenga futbolistas con los que no cuente. Si le exigimos 'play-off' y ascenso es normal que le demos todas las armas que estén a nuestro alcance para conseguir esos éxitos. Cuando se cierre lo del entrenador llegará lo demás".