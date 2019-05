Juana Cruz mantiene la denuncia contra Daniel Campos por pedir el voto en un colegio electoral

Daniel Campos, secretario general del PSOE de Linares, ha sido denunciado por pedir el voto el mismo día de las elecciones municipales, el pasado 26 de mayo. La número dos de Linares Primero y apoderada del partido, Juana Cruz, interpuso el mismo domingo una denuncia contra el candidato socialista. Según la actual concejala en funciones en el Ayuntamiento, Campos "se saltó las normas de la ley electoral" al hacer unas declaraciones, en un medio digital con video incluido, donde "pedía a los linarenses que votasen al PSOE".

Cruz acudía por este motivo a comisaria para interponer la denuncia por la que el ganador de las elecciones podría ser sancionado, incluso inhabilitado: "Algo así lo hubiese entendido por parte de una persona que lleva poco tiempo en política, pero él ya lleva lo suficiente como para saber, de sobra, qué es lo que puede y no puede decir el día de las elecciones".

De momento, la concejala electa de Linares Primero es la única que ha realizado esta denuncia que, de momento, no han secundado otras fuerzas políticas. Lo descartan desde Ciudadanos, aclarando que no hay intención de "seguir tensionando la situación política de la ciudad". En el PP aún no hay decisión al respecto.

En otro orden de asuntos, Juana Cruz ha aprovechado para hacer balance de lo ocurrido en estos pasados comicios locales, invitando a una profunda reflexión por no haber sido capaces de "entre todos los partidos" elevar el porcentaje de participación. La edil en funciones comentaba que "no me puedo creer que 35.000 personas salieran a la calle a protestar y ahora el 41% de los linarenses no haya votado".

Y sobre el papel que el partido al que representa jugará dentro de la corporación municipal a lo largo de los próximos cuatro años, Cruz advierte de que su postura será la de "empezar a hacer la política que el pueblo demanda". Fueron 2.505 personas la que apoyaron a la formación y aunque sólo han conseguido dos escaños "tenemos detrás un equipo muy importante y desde el pasado lunes nos pusismos a confeccionar los distintos grupos de trabajo para llevar al Ayuntamiento la política que le conviene a Linares", señala Juana Cruz.