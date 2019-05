Franco: "No me sorprendería que hiciesen Ministro a Gabilondo"

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco tampoco tira la toalla, “la izquierda, el PSOE debe gobernar la Comunidad de Madrid porque ha sido la fuerza política más votada”, asegura en la SER. Con ese discurso, Franco pasa la pelota al tejado de Ciudadanos, “tendrá que decidir si quiere un gobierno de cambio y de progreso o si prefiere gobernar con la ultraderecha”.

José Manuel Franco durante una entrevista en La Ventana de Madrid ha defendido que "Ciudadanos tiene una oportunidad histórica” para demostrar que realmente quiere “abanderar el cambio de gobierno” y que no apoyará a quienes lideran “la corrupción”.

El futuro de Gabilondo

“Gabilondo no me ha manifestado su voluntad de dejarlo”, asegura José Manuel Franco, que desconoce qué hará Ángel Gabilondo si no consigue ser Presidente de la Comunidad de Madrid, “pero haga lo que haga tiene todo el respaldo de todo el PSOE de Madrid”.

A José Manuel Franco se le ha preguntado si le sorprendería que Pedro Sánchez llamase a Gabilondo para que sea Ministro, el secretario general del PSOE-M ha confesado que no le sorprendería “porque es una persona muy válida, muy capacitada. Le veo como Ministro, como Presidente del Gobierno y como Secretario General de la ONU…”.

Nueva agrupación de Madrid ciudad

Tras el resultado electoral del 26M, Jose Manuel Franco ha dicho que no quiere “ignorar que el resultado de Madrid ciudad no ha sido el esperado” y admite que en la Comunidad de Madrid, “salvo que impere la cordura, tenemos complicado gobernar”.

José Manuel Franco cree que "Pepu Hernández no fue un mal fichaje” y cree que la debacle socialista en la capital “es un problema más coyuntural que de candidatos. Ojalá tuviese la fórmula mágica para solucionarlo”, asegura.

El secretario general del PSOE-M ha anunciado en la SER que en otoño va a crear una agrupación de Madrid ciudad, “ojalá sea la solución”. José Manuel Franco reconoce con resignación que “lo hemos intentado con fichajes de caras y no ha dado resultado. Ojalá esa nueva agrupación de respuesta a todas las interrogantes”.

Sobre el futuro y la continuidad de Pepu Hernández, el secretario general de los socialistas madrileños admite que desconoce qué idea tendrá Pepu. Pero si ha dejado si deseo de “apostar por alguien que esté haciendo una buena oposición durante cuatro años” para recuperar el Ayuntamiento de Madrid.