Venir guapa y con tacones

Esta instrucción o sugerencia que sólo recibimos las mujeres en el trabajo dan por normalizado que las mujeres además de trabajar, somos un reclamo sexual, un objeto sexual que hay que potenciar y por eso se distinguen en algunas empresas y sectores entre los uniformes de hombres, por supuesto pantalones y zapatos cómodos y los uniformes de mujeres, con faldas, medias y zapatos de vestir o directamente con tacones.

Es una discriminación que se sigue manifestando en muchas empresas y sectores sobre todo en los trabajos de cara al público como la hostelería de bares y restaurantes, comercio tiendas de ropa… Y en algunos lugares de copas , nocturnos la indicación puede ser incluso de ropa ajustada, prendas con escotes y apariencia sexy.

Ya pasaron los tiempos donde se tenía que ganar por sentencias en los tribunales que las mujeres teníamos derecho a llevar los mismos uniformes, en los mismos puestos de trabajo, como los pijamas sanitarios de dos piezas en lugar de la falda la cofia y las medias de las mujeres de la sanidad, que obligar a las trabajadoras a ir maquilladas es un atentado contra la propia imagen y discriminatorio por razón de sexo.

Las mujeres hemos demostrado estos últimos años que somos capaces de defender nuestros derechos y de poner el feminismo y la igualdad como prioridad de la política y de la sociedad, por eso tenemos que estar muy pendientes de descubrir y combatir estos condicionantes sociales machistas que sólo padecemos las mujeres.

Mujer, a cada situación que vivas en el trabajo hazte la pregunta ¿se lo han dicho igual a los hombres?. No sea que descubras que ir maquillada a trabajar, con faldas y medias, zapatos de tacón, camisas ajustadas, prendas con escotes no es lo que tú decides, no es tu libertad, es un condicionante social, impuesto por el machismo de la sociedad. Y ojo que puede tener consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres y va en contra de la igualdad real.

Tenemos a nuestro favor leyes, sentencias y multitud de guías e informes publicados periódicamente por los sindicatos para saber que en el puesto de trabajo lo importante es el desempeño de la actividad y tu salud. Nada más. Lo de ir guapas y con tacones, si quieres, será en tu vida personal.