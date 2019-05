Sonia Lalanda de Vox le recuerda a Polanco que sin ella "no es nada"

La que será única concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, tira de la exitosa canción de Amaral para recordarle a Alfonso Polanco que sin ella "no es nada". Es una forma gráfica de expresar que sin el apoyo de la que será nueva edil en el consistorio, el actual regidor no podrá reeditar mandato. Es más, Lalanda se remite a la hemeroteca y recuerda que en el año 1991, cuando era concejal de Agrupación Palentina Popular (APP) ya se votó a sí misma posibilitando que gobernara la lista más votada.

Para un posible pacto o acuerdo entre PP y Ciudadanos hay que contar con un tercer actor; y no es otro que Vox. El actual Alcalde, Alfonso Polanco, se afanaba en explicar recientemente que ya está elaborando un documento con propuestas para el partido naranja que le permitan seguir al frente del consistorio. En esa comparecencia se obviaba a Voz y ahora el partido de Abascal se siente esquinado, como si no contara en una negociación en la que es clave. Sonia Lalanda no se muerde la lengua y le deja claro a Polanco que sin ella no puede ser Alcalde. A Lalanda le bastaría con votarse a sí misma para frustrar las aspiraciones del PP, posibilitando que gobierne la lista más votada.