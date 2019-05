Miguel Flaño ante su partido más especial

Toda una vida en rojo, vistiendo la camiseta del equipo de su tierra y ahora a sus 34 años Miguel Flaño se va a enfrentar por primera vez en su vida a Osasuna. Con el central de Noain hemos analizado en SER Navarra un partido tan especial. Miguel reconoce que "se me hace raro verme en el otro lado" pero "no me arrepiento" de la decisión tomada hace unos meses. "Estoy muy contento, la temporada de Osasuna ha sido un éxito y me siento participe pero la pena es que no hemos podido pelear hasta el final con el Córdoba por la permanencia".

Miguel Flaño reconoce que "hay muchos sentimientos encontrados, muchas emociones y recuerdos en Osasuna". El navarro explica que "no fue fácil tomar esta decisión pero quería jugar, salir de la zona de comodidad, pese a que estaba ilusionado y motivado cada día en Osasuna en mi labor de capitán quería intentar jugar y por eso viene a Córdoba. Escucha a Miguel Flaño en SER Deportivos Navarra.