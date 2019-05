Zaldua renueva hasta 2023

La Real Sociedad comienza a dar salida a su 'Operación Renove'. Porque ya ha hecho oficial la primera de las cuatro ampliaciones de contrato que tenía apalabradas y que sólo estaban pendiente de firma. La primera en ser anunciada oficialmente es la de Joseba Zaldua, que firma un nuevo contrato hasta 2023, cuando su actual vinculación finalizaba en junio de 2020. Se trata de un jugador muy importante, porque es un fijo para Imanol Alguacil en el lateral derecho. Tuvo que salir cedido al Leganés para encontrar un sitio como titular en la Real, algo que ha logrado esta temporada, contando siempre que estaba disponible para Asier Garitano e Imanol Alguacil.

El donostiarra se ha mostrado encantado con esta renovación. "La verdad que para mí es un sueño. Siendo de Donosti, no hay mejor cosas que poder jugar en el club de tu vida, así que muy contento de habler cumplido este sueño de seguir cuatro más en Real", decía en declaraciones a la web del club. "Al final entré con 13 años en la Real y para un donostiarra jugar en la Real es lo máximo a lo que aspiras cuando empiezas a jugar. Y luego viendo el proyecto que se está construyendo con las obras del estadio es un sueño poder participar y formar parte del mismo". El donostiarra promete que la próxima temporada será mejor en lo colectivo que una campaña que ha sido demasiado irregular. "Tenemos que pensar en el futuro. No hemos tenido esa regularidad en casa, que eso te hace poder estar peleando por los puestos de arriba. Pero el año que viene conseguiremos darle la vuelta a eso, con el estadio ya acabado y la afición, y espero que sea un año muy bonito".

Zaldua abre el periodo de renovaciones en la Real, porque no será la única. En los próximos días se espera que se comuniquen las ampliaciones de contrato de Raúl Navas hasta 2021, y las de los centrocampistas Luca Sangalli y Ander Guevara, que subirá al primer equipo, hasta junio de 2023, como Joseba Zaldua. Quedará sólo por solucionar el caso de Rubén Pardo, cuyo contrato expira el próximo año y todavía no ha recibido ninguna llamada de la Dirección de fútbol para negociar su renovación. Es el segundo jugador que más tiempo lleva en la primera plantilla y hay varios clubes de Primera interesados en su fichaje por si acaba saliendo este verano, algo que a día de hoy no se puede descartar.