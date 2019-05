Portu será el primer fichaje de la Real

La Real Sociedad toma la delantera en la carrera por hacerse con los servicios de Cristian Portugués ‘Portu’. El club donostiarra ha hecho valer el interés que tuvo hace un año para encauzar las conversaciones y conseguir su fichaje, según fuentes del club consultadas por el Diario AS. De hecho, estaría ya hablando con el Girona para intentar cerrar su contratación por una cantidad cercana a los 10 millones que figuran en su cláusula de rescisión.

Es verdad que el Celta de Vigo había mostrado mucho interés en la contratación de Portu, pero cuando ha aparecido en escena la Real Sociedad, el jugador murciano ha paralizado cualquier contacto con la entidad viguesa para escuchar otras posibilidades del mercado, entre ellas la propuesta de los donostiarras, que ya la pasada campaña mostró mucho interés en ficharle y tuvo contactos muy intensos para cerrar la operación. Al final decidió quedarse en Girona, pero esos contactos sirvieron para sembrar una semilla que puede acabar germinando este verano. El club donostiarra ha acelerado las conversaciones en los últimos días con Federico Marcó, el representante de Portu, y parece que los términos de su contrato en San Sebastián gustarían al murciano, dispuesto este año sí a dar el paso de viajar hasta San Sebastián. Eso sí, aún no ha tomado ningún decisión, y en unos días Federico Marco se reunirá con Portu para terminar de estudiar la oferta de la Real, que es ahora mismo la que más les atrae. En la Real hay optimismo por cómo marchan las conversaciones y esperan que termine bien.

La operación no está, ni mucho menos cerrada, pero sí bien encaminada. Tanto es así que desde la entidad realista, teniendo prácticamente el sí de Portu, estaría ya negociando con el Girona para intentar cerrar cuanto antes el traspaso. El club catalán se remite a su cláusula de rescisión, por lo que la Real está hablando para llegar a un acuerdo por una cantidad que rondaría los 10 millones de euros, que es lo que figura en la cláusula del atacante murciano. Ahora Portu está de vacaciones, aún no ha decidido nada, pero a su regreso estudiará bien sus ofertas y todo indica que dará su conformidad definitiva a la operación para dejar el Girona y firmar por la Real, por lo que el acuerdo definitivo no se debería alargar mucho en el tiempo.