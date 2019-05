Las direcciones provinciales de los partidos iniciarán los primeros contactos para el gobierno municipal

La actual alcaldesa de Segovia Clara Luquero que aspira a revalidar el cargo asegura que los primeros pasos para entablar conversaciones con otras fuerzas para lograr la gobernabilidad comenzarán con reuniones a nivel de direcciones de partidos aunque todavía no hay fechas para las reuniones. “La primera toma de contacto se llevará a cabo entre las direcciones provinciales de los partidos. Ya que no solo se hablará de asuntos relacionados con la alcaldía de la capital sino con la gobernabilidad de otros municipios. Y a continuación empezaremos a hablar nosotros de cada caso concreto y no descubro nada si digo que estamos ideológicamente más cerca de los partidos progresistas, pero hay que hablare con unos y con otros y ver cómo evolucionan los acontecimientos” asegura la alcaldesa.

Luquero contempla dos posibilidades a la hora de alcanzar acuerdos “desde un documento de mínimos que establezca los ejes de actuación de los próximos cuatro años y que firmemos todos y estemos de acuerdo y respaldemos todos. Hasta un paso de mayor implicación incorporando algunos miembros de otras candidaturas al futuro gobierno municipal”.

En caso de llegar a conformar un gobierno con diversas fuerzas la alcaldesa si ha dejado claro que no renunciará a algunas concejalías que considera claves para el desarrollo de la ciudad.

Hasta el momento la candidata socialista asegura no haber recibido directrices desde su partido a la hora de establecer conversaciones para alcanzar acuerdos.