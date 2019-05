Spain is different

Spain is diferent

És una reivindicació que es repeteix però que no qualla. Més recursos per ciència i tecnologia. Enguany els Premis Jaume primer ho han tornat a demanar i han tornat a trobar el silenci i la indiferència dels polítics que estan, estos dies, en les seues negociacions i en les seues coses i no tenen temps per tal d'escoltar estes coses. Que per què és tan important? Perquè en un moment que el sistema comença a donar mostres d'esgotament en la innovació i l'aplicació tecnològica d'eixa innovació està bona part del futur. També del futur mercat laboral. No estar ens convertirà en paries tecnològics dependents d'altres que ja, com Alemanya, han blindat quantitats anuals per ciència i tecnologia. Tornarem a ser l'Espanya de sempre. Sol, migdiada, platges... O no recorden la campanya publicitària dels Jaume primer? Doncs, això.